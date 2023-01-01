Placewit, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine ve harika şirketlere yerleştirilmelerine yardımcı olarak etkileşimli bir sınıf deneyimi aracılığıyla ₹0 peşin maliyetle bir yerleştirme garantisi programı sağlar.

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