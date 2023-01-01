WebCatalog
Placewit

Placewit

classroom.placewit.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Placewit, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine ve harika şirketlere yerleştirilmelerine yardımcı olarak etkileşimli bir sınıf deneyimi aracılığıyla ₹0 peşin maliyetle bir yerleştirme garantisi programı sağlar.

Web Sitesi: placewit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Placewit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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