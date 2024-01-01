Alternatifler - PlaceKit

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, konum teknolojisinin öncüsü ve yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle önde gelen coğrafi konum izleme platformudur. İnsanların, ürünlerin ve varlıkların hareket halindeyken nerede olduklarını tahmine dayalı olarak görselleştirmek ve bildirimler ve güncellemeler sağlamak amacıyla v...