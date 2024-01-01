Alternatifler - PlaceKit
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Scribble Maps
scribblemaps.com
Haritaları Kolayca Oluşturun, Analiz Edin ve Paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın, web sitelerine haritalar yerleştirin ve resimler veya pdf oluşturun.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaşt...
Mapbox
mapbox.com
Geliştiriciler için haritalar ve konum. Dünyayı dolaşma şeklimizi değiştirecek hassas konum verileri ve güçlü geliştirici araçları.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime Konum API'leriyle mükemmel uygulamalar oluşturun. Veri gizliliğine ve aktarım verilerinin doğruluğuna adanmıştır.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IP...
Smappen
smappen.com
Sürüş yarıçapı haritası uygulaması. Smappen, seyahat sürelerine göre alanlar oluşturmak için kullanabileceğiniz etkileşimli bir haritadır. Hizmet toplama alanlarını hızlı ve kolay bir şekilde analiz edin, lojistiğinizi optimize edin ve yerel pazarlama stratejileri hazırlayın.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, konum teknolojisinin öncüsü ve yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle önde gelen coğrafi konum izleme platformudur. İnsanların, ürünlerin ve varlıkların hareket halindeyken nerede olduklarını tahmine dayalı olarak görselleştirmek ve bildirimler ve güncellemeler sağlamak amacıyla v...
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin v...
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile, coğrafi konum ve takip otomasyonu yoluyla teslimat rotası optimizasyonu sağlar. Ayrıca maliyetini %10'a kadar azaltmak için kaynak kapasitesinin optimum kullanımını da özetlemektedir. Genel seyahat mesafesi ve süresi azaltılarak şirket kaynakları optimize edilebilir.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir nesne algılama platformudur. Kullanıcılara bu görüntülerdeki nesneleri ve alanları tespit etme, segmentlere ayırma ve yerelleştirmenin yanı sıra değişiklikleri takip etme ve anormallikleri belirleme yeteneği sunar. Kul...
MaxMind
maxmind.com
Doğru verilerle daha akıllı, daha güvenli dijital deneyimler yaratın GeoIP® ve çevrimiçi dolandırıcılık tespitini uygulamalarınıza entegre edin
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar...
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uyg...
Azira Allspark
azira.com
Küresel bir Tüketici Analizi platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği da...
Loqate
loqate.com
Doğru Birleşik Krallık adreslerini yakalayarak veri kalitesini artırın. Posta kodu adresi doğrulama ve coğrafi kodlama teknolojisiyle dönüşümleri ve kullanıcı deneyimini artırın.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm ...
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme s...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın ...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarlarda IoT verilerini ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - mekansal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - mekansal, grafik ve zaman serisi analizleri i...
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini anlamasını geliştirebilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü geliştirmek amacıyla deneyimli pazarlam...