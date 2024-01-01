Pixie

Pixie

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: trypixie.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pixie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pixie bir Webflow CMS görüntü iyileştiricisidir. Kaliteden ödün vermeden görsellerinizi hız açısından optimize ederek sitenizin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Pixie, Webflow CMS resim galerinizdeki, CMS resimlerinizdeki, e-Ticaret ürün resimlerinizdeki ve e-Ticaret ürünüyle ilgili görsellerdeki resimleri optimize edebilir. Pixie, CMS'nizde optimize etmek istediğiniz görüntü alanlarını seçmenize, Webflow hesaplarınızı bağlamanıza ve ardından gerekirse görsellerinizi yeniden boyutlandırmanıza olanak tanıyarak çalışır.

Web Sitesi: trypixie.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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