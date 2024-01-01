Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pixie bir Webflow CMS görüntü iyileştiricisidir. Kaliteden ödün vermeden görsellerinizi hız açısından optimize ederek sitenizin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Pixie, Webflow CMS resim galerinizdeki, CMS resimlerinizdeki, e-Ticaret ürün resimlerinizdeki ve e-Ticaret ürünüyle ilgili görsellerdeki resimleri optimize edebilir. Pixie, CMS'nizde optimize etmek istediğiniz görüntü alanlarını seçmenize, Webflow hesaplarınızı bağlamanıza ve ardından gerekirse görsellerinizi yeniden boyutlandırmanıza olanak tanıyarak çalışır.

Web Sitesi: trypixie.io

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