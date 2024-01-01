Pixelfika

Pixelfika

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Web Sitesi: pixelfika.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pixelfika çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Özenle seçilmiş ve özenle seçilmiş tasarım ilhamı ve verilere dayalı renk paletleri. Karanlık/aydınlık modu ve hızlı gezinme için kullanışlı klavye kısayollarıyla gözlerinizi yormaz.

Web Sitesi: pixelfika.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixelfika ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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