Pixelcut, kullanıcıların çevrimiçi mağazalar için ürün fotoğrafları, reklamlar ve diğer görsel içerikleri kolayca oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir çevrimiçi tasarım aracıdır. Ana özelliklerinden biri, görüntülerden arka planları kaldırma veya nesneleri silme yeteneğidir; böylece profesyonel görünümlü görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar, izleyicileri müşterilere dönüştürmeye yardımcı olacak binlerce şablon arasından seçim yapabilir. Araç aynı zamanda görüntü kalitesini artıran bir görüntü yükselticiye ve hızlı ve kolay fotoğraf düzenlemeye olanak tanıyan sihirli bir silgiye de sahiptir. Sanal stüdyo, kullanıcıların seyahat veya profesyonel ekipmana ihtiyaç duymadan 10 kat daha fazla ürün fotoğrafı oluşturmasına olanak tanıyor. Pixelcut, teknolojiyi kendi ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmek için kullanmak isteyenler için bir API sağlar. Genel olarak Pixelcut, e-ticaret işletmeleri için genellikle karmaşık ve zaman alan ürün fotoğrafları ve reklam tasarlama sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka destekli düzenleme araçları, kullanıcının minimum çabayla ve profesyonel fotoğrafçılık becerilerine veya ekipmanına ihtiyaç duymadan görsel olarak çekici içerik oluşturmasına olanak tanır. Web siteleri, sosyal medyaları veya çevrimiçi mağazaları için yüksek kaliteli görseller oluşturmak isteyen, tasarım deneyimi olmayanlar için yararlı bir araçtır.

Web Sitesi: pixelcut.ai

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