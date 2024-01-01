PixCap

PixCap

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Web Sitesi: pixcap.com

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Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, geleneksel düz tasarımlardan önemli ölçüde daha büyüleyici olduğu kanıtlandı; bu da marka görünürlüğünün artmasına ve dönüşüm oranlarında %40'lık kayda değer bir artışa yol açtı. Misyonumuz, profesyonel düzeyde 3D tasarımların ve videoların oluşturulmasını herkes için erişilebilir ve zahmetsiz hale getirmektir. İstediğiniz 3D öğeleri sürükleyip bırakın ve bunları markanızın estetiğine uyacak şekilde özelleştirin. Pixcap ile markanızı aşağıdaki yollarla geliştirebilirsiniz: - Özelleştirilebilir 3D varlıklardan oluşan geniş bir kitaplık. - Çeşitli markalama maket kitleri - Basit metin veya 2D görüntülerden yapay zeka destekli gerçekçi 3D modeller oluşturulması. - Tasarımlarınıza hayat veren göz alıcı animasyonlar. Web sitesini ziyaret edin: https://pixcap.com
Kategoriler:
Photography & Graphics
Animasyon Yazılımı

Web Sitesi: pixcap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PixCap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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