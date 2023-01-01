Dijital becerilerinizi geliştirin. Pix, dijital becerilerinizi değerlendirmeye, geliştirmeye ve sertifikalandırmaya yönelik halka açık çevrimiçi hizmettir.

Web Sitesi: pix.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.