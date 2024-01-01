PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz bir şekilde dağıtabilir, ürün içeriğini pazar standartlarına uygun şekilde optimize edebilir ve rakiplerden bir adım önde kalabilir. PIMworks, özelleştirilmiş ürün içeriği deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olur ve Bigcommerce, Magento ve Shopify, Amazon gibi çeşitli entegrasyonlar sunar. PIMworks'ün AI-ML tabanlı ürün kataloğu zenginleştirme özellikleri, ürün içeriği doğruluğunun iyileştirilmesine yardımcı olur. Ürün kataloglarını oluşturan tüm ekipler, PIM sistemimizle iş akışları oluşturarak etkili bir şekilde işbirliği yapabilir. Genel ürün verileri performansı, kontrol panellerindeki bilgilerle izlenebiliyor ve analiz edilebiliyor ve işletmeler, birinci sınıf pim çözümümüzle sıfır karmaşıklıkla marka görünürlüklerini sorunsuz bir şekilde genişletebiliyor.

Web Sitesi: pimworks.io

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