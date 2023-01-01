Alternatifler - Pimcore
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Formaloo
formaloo.com
Ekiplerin verilerini toplaması, düzenlemesi ve anlaması için güçlü işbirliği platformu. Kod kullanmadan dakikalar içinde fikirden uygulamaya geçin!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Forest Admin
forestadmin.com
Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Hightouch
hightouch.io
Veri ambarınız müşteri verilerine ilişkin gerçek kaynağınızdır. Hightouch, bu verileri iş ekiplerinizin güvendiği araçlarla senkronize eder.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Plumb5
plumb5.com
Web, Mobil, e-posta ve SMS üzerinden çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatın. Anlık bildirimleri ve Uygulama İçi Mesajlaşmayı kolaylıkla kullanın. Plumb5, pazarlamacıların kullanıcı katılımını sürdürmelerine ve akıllı pazarlama stratejileri aracılığıyla kullanıcıları geri kazanmalarına yardımcı ...
Mortar AI
mortarai.com
Harç AI, tüm parçalanmış verilerinizi gerçek zamanlı olarak temizleyen, analiz eden ve kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde birleştiren yeni nesil CDP'nizdir (müşteri veri platformu).
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
Squirro
squirro.com
Noktaları birleştirin: Yeni fırsatları tespit edin, müşteriler, iş ortakları ve pazarlar hakkında samimi bir anlayış geliştirin, trendleri tespit edin ve bir sonraki en iyi eylemlerle satış ekibinizi destekleyin. Squirro, bu öngörüleri önceden eğitilmiş kurumsal kullanıma hazır uygulamalarla gerçek ...
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru kanal aracılığıyla iletmesine yardımcı olur. % 100 kişiye özel DataMart'ın uygulanması yoluyla, çok kanallı etkileşimleri kişiselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak ilgili, güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgilere sahip olmak iç...
NetWise
netwisedata.com
NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, kullanmak istediğiniz her platformdaki tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak ta...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics, tüm CDP ve DMP kullanımlarını kapsayan açık ve entegre bir veri pazarlama altyapısı sunar. Platform ayrıca, ortaklar arasında verilerin geçirimsizliğini ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelere (GDPR, Pipeda, CCPA…) uyumluluğu garanti eden Veri Ortaklıkları oluşturmak için de kullanılab...
Journify
journify.io
Journify - Pazarlamacıların müşteri profillerini toplamasına ve birleştirmesine, dinamik hedef kitleleri tanımlamasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan Şekillendirilebilir Müşteri Veri Platformu.
Herogi
herogi.com
Herogi, hızlı hareket eden büyük veriler üzerinde akıllı otomatik eylemler için uçtan uca bir çözümdür. Üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve yerleşik karmaşık olay işleme kapasitesi, teknoloji tabanlı çözümler için otomatik zeka sağlar. Herogi, olaylar meydana geldikçe olay verilerine...
FLYDE
flyde.io
Çoğu işletme, veri yığınının gücünü doğru şekilde kullanmıyor ve bu da her yıl %4-7 oranında gelir kaybına neden olabiliyor. Halihazırda gelişmiş bir teknoloji yığınına (CRM, e-ticaret platformu, pazarlama otomasyon yazılımı, perakende takip teknolojisi, dijital pazarlama kampanyaları vb.) sahip ola...
DinMo
dinmo.com
DinMo olarak işletmelerin verinin gücünden yararlanarak gelişeceği bir dünya hayal ediyoruz. Misyonumuz, veri erişimini basitleştirmek, karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ekiplerin bilinçli kararlar almasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan veri odaklı bir kültürü teşvik etmektir. DinMo, doğrudan...
Custobar
custobar.com
Müşterileriniz bireylerdir. Onlara bu şekilde davranın. Custobar, müşterilerinizin her biri ve sizinle tanıştıkları tüm kanallarda işletmenizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında kapsamlı bir anlayış sunar. Tüm müşteri işlem verilerinizi topluyor, anlaşılır ve uygulanabilir hale getiriyoruz.
Castled.io
castled.io
Sunucularınızda güvenli bir şekilde kilitlenmiş müşteri verilerini kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturun.
Session AI
sessionai.com
Session AI, önde gelen çevrimiçi perakendecilerin gizliliğe öncelik veren bir dünyada site ziyaretçilerini dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu kritik yetenek olan Oturum İçi Pazarlamanın öncüsüdür. Patentli makine öğrenimini kullanan Session AI, beş tıklamayla satın alma amacını tahmin ederek çevrimiçi...
Aislelabs
aislelabs.com
Özelleştirilebilir web kayıt formları, self servis profil yönetimi, sosyal oturum açma ve tam özellikli pazarlama yetenekleriyle müşteri kimliği ve erişim yönetimi (CIAM) için hepsi bir arada platform. Web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kişisel kayıtlardan, konuk WiFi'sinden ve diğer birçok kay...
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine ...
Propellor
propellor.ai
Propellor, gerçek zamanlı olarak çalışan, 200'den fazla kaynaktan gelen tüm pazarlama, satış ve müşteri verilerinizi senkronize eden ve tek bir istihbarat kaynağı oluşturan, kanallar arası bir veri platformudur. Propellor, verileriniz üzerinde analiz yapmanın tamamen yeni bir yoludur. İhtiyacınız ol...
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint sevgiyle "kurtarılan CDP" olarak anılır. Freshpaint ilk piyasaya sürüldüğünde, platformunu özellikle Sağlık Hizmeti sağlayıcılarına yönelik olarak yenilemeden önce kendisini genel bir müşteri veri platformu olarak konumlandırdı. Freshpaint'in Sağlık Hizmetleri Gizlilik Platformu, genel CD...
Yespo
yespo.io
Yespo, orta ölçekli e-ticarete yönelik hazır araçlar ve kampanyalar sunan çok kanallı bir platformdur. Yespo, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı ve mevcut müşterilerden hızlı bir şekilde gelir elde etmeyi kolaylaştırır. E-ticaret pazarlamacıları, geliştiricilerin katılımı olmadan ...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek ar...
Lytics
lytics.com
Lytics, Google Cloud müşterileri ve %100 Google Cloud yerel CDP'si için birinci sınıf bir müşteri veri platformudur. Lytics CDP, bulut veri stratejinize uyan ve onu hızlandıran, şekillendirilebilir ve modern bir mimari sunar. Mevcut bulut veri ambarlarıyla entegre olan Lytics, uyumlu, genişletilebil...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mü...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP, Avrupa için Avrupa'da üretilen kolay, güvenli ve etkili Müşteri Veri Platformudur. Zeotap CDP, tüketici gizliliğini ve uyumluluğu ön planda tutarak markalara müşteri verilerini şimdi ve çerezsiz gelecekte entegre etme, birleştirme, segmentlere ayırma ve düzenleme yetkisi verir. Yalnızca ...
mParticle AU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...
mParticle EU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...
mParticle US
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve da...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısın...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosy...