Alternatifler - Pilot
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Gusto
gusto.com
Gusto'nun insan platformu, sizinki gibi işletmelerin çalışkan ekibinize katılmasına, ödeme yapmasına, sigortalamasına ve desteklemesine yardımcı olur. Maaş bordrosu, sosyal haklar ve daha fazlası.
Osome
osome.com
Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir Quickbooks ve Xero defter tutma, muhasebe ve danışmanlık çözümüdür.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Zeni
zeni.ai
Yeni Başlayanlar İçin Yapay Zeka Destekli Finans Ekibi. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe ve CFO hizmetleriyle gerçek zamanlı finansal içgörülerin ve tam hizmet finans ekibinin kilidini açın.
Bench Accounting
bench.co
Bench, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük profesyonel muhasebe hizmetidir. Ücretsiz denemeyi bugün başlatın ve bir aylık muhasebenizi biz üstlenelim.
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Defter Tutma, mali tablolarınızın her ay doğru olmasını sağlar. Girişimcileri seviyoruz ve onların acılarını anlıyoruz. Doğru finansal bilgiler daha iyi kararlara ve dolayısıyla daha iyi karlara yol açar.
Neo.Tax
neo.tax
Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalama ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com), küçük işletmeler için uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla muhasebe otomasyonundan vergi optimizasyonuna, fatura ödemelerinden harcama yönetimine kadar özel yapay zeka teknolojisini kullanan bir fintech muhasebe şirketidir. 2019 yılında kurulan girişimcilerin gelişmesine...
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Ceterus
ceterus.com
Otomasyon burada; onu muhasebenizin bir parçası haline getirin! İster Küçük İşletme Girişimcisi olun, ister küçük işletmeleri destekleyen bir CPA firması olun, günümüz pazarında rekabet edebilmek için otomasyona ihtiyacınız var. Ceterus, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki adımları otomatikleştir...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki yeni kurulan şirketlere ve küçük işletmelere kapsamlı, tam olarak yönetilen defter tutma ve muhasebe çözümleri sunmaktadır. Sabit fiyatlı planlarımızla, ne kadar ödediğinizi tam olarak bilirsiniz ve hiçbir sürprizle karşılaşmadan size büyük bir değer sunarız. En son teknolojiyi ...
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bu...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, t...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
Crowe
crowe.com
Crowe, müşterilerinin işlerini, sektörlerindeki eğilimleri ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek dürüstlük ve tarafsızlıkla müşteriler için değer yaratmak amacıyla derin sektör ve uzmanlık bilgisini yenilikçi teknolojiyle birleştiren bir kamu muhasebe, danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalama, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, çevrimiçi vergi hazırlama hizmetleri sunan bir firmadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bi...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. Tax...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim su...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge kredisi hesaplamanızı otomatikleştirmenin ve paranızı almanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Sınıfının en iyisi doğrulama raporlarını, denetim savunmasını hiçbir ek ücret ödemeden sağlıyoruz ve en iyisi, bir fayda tespit etmediğimiz sürece ücret almıyoruz.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak A...