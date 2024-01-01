Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya varlıkları kitaplığınız için Pics.io depolama alanını kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, dijital varlıkları Google Drive veya Amazon S3 bulut depolama alanlarınızın üzerinde yönetmeye başlayabilirsiniz. Pics.io'dan nasıl yararlanacaksınız?: • Dosyalarınızı herhangi bir yere taşımanıza ve varlıklarınızı üçüncü taraf sunucularda tutmak için ekstra ücret ödemenize gerek kalmadan uygun maliyetli bir DAM çözümü edinin • Anahtar kelimeler, meta veriler kullanarak sınırsız depolama alanınızı aranabilir hale getirin ve diğer işlevler • Verimliliğe, maliyetlere ve ihtiyaçlarınıza göre otomatik anahtar kelime etiketleme için hangi yapay zeka modelinin seçileceğine karar verin. Dosyalarınız için yapay zeka destekli varlık açıklamaları oluşturun. • Dijital kütüphanedeki ekip aktivitenizi kontrol edin, dosyalarınızda yapılan değişikliklerden haberdar olun, geri bildirimde bulunun ve gerekli varlıklara yorumlar ekleyin, ilgili iletişimi tek bir yerden takip edin • Ekibin dijital içeriğe erişimini kontrol edin, ekibe roller ve izinler atayın üyeler • Varlıklarınıza erişimi özelleştirerek dijital kitaplığınızı müşteriler, iş ortakları ve iş arkadaşlarınızla paylaşılabilir hale getirin • Tamamen yeni yüklemeleri, meta veri değişikliklerini, anahtar kelimeleri ve bulut depolama alanınızdaki Pics.io'da yapılan tüm diğer değişiklikleri kontrol edin

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