Alternatifler - Pickit

Pics.io

pics.io

Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya...