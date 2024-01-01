Alternatifler - Pickit

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Kurumsal Kullanılabilirlik için 1 Numaralı Dijital Varlık Yönetimi Platformu. Brandfolder, pazarlamacıların ve yaratıcıların tüm varlıklarını yönetip dağıtmalarına ve nasıl performans gösterdiklerini anlamalarına yardımcı olur.

Frontify

Frontify

frontify.com

Markanızın büyümesi için önemli olan her şeyi (ve herkesi) birbirine bağlayan bir platform aracılığıyla marka yönetimini basitleştirmeye yönelik sınıfının en iyisi yazılım.

CELUM

CELUM

celum.cloud

İçeriğinizin ürünleriniz için işe yaramasını sağlayın. CELUM, pazarlama ekiplerinin büyük hacimli ürün dosyalarını oluşturmasına, yönetmesine ve yönlendirmesine yardımcı olan bulut yazılımı sunar.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Varlıklarınızı buraya getirin ve markalaşmaya başlayın. Birden fazla markayı tek bir yerden yönetin! Dünyanın 1 numaralı en güçlü marka yönetimi platformundan bir stil rehberi bağlantısını paylaşarak anında paydaşların önünde öne çıkın. Brandy, marka varlıklarını organize etme ve dağıtma şeklinizi...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görsell...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform

Canto

Canto

canto.com

Dijital varlık yönetiminde liderle içerik kaosunun üstesinden gelin. Canto'nun dijital varlıklarınızı yönetme şeklinizi nasıl geliştirebileceğini, içerik iş akışınızı nasıl basitleştirebileceğini ve ekibinizin üretkenliğini nasıl artırabileceğini keşfedin.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya...

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşın...

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