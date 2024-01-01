Pickit, dijital varlıkları kaynaklamayı, depolamayı, paylaşmayı, organize etmeyi ve optimize etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gezegendeki en akıllı, en basit DAM platformu olmayı hedefliyor. İstatistiksel olarak, dijital varlıkların %70'i ya az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor; bu da içerik oluşturmanın çoğunu tamamen zaman kaybı haline getiriyor. Ve dolar. Yaygın nedenler, dağınık dosyalar, çoklu depolama sistemleri ve kimsenin kullanmak istemediği karmaşık DAM'lerdir. Pickit, tümü favori uygulamalarınızla entegre olan tüm görsel varlıklarınız, belgeleriniz, şablonlarınız ve kılavuzlarınız için tek bir doğruluk kaynağıyla bu sorunu çözer. Pickit Enterprise şunları içerir: - Medya Varlık Yönetimi - Belge Yönetimi - Marka Yönetimi - Lisans Yönetimi - İçgörü Kontrol Paneli - İçerik Oluşturma - Pickit Family™ çoklu marka - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Harici Paylaşım ve İşbirliği - Organizasyon Erişimi ve SSO - Kullanıcı Yönetim - Medya Marketleri - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Tak ve Çalıştır Entegrasyonları - Pickit API DAM smart. DAM basit.™

Web Sitesi: pickit.com

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