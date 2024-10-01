Alternatifler - Phonic

AhaSlides

ahaslides.com

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...