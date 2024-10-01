Alternatifler - Phonic
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki h...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizl...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. Typeform, 120'den fazla mevcut entegrasyonla ihtiyaç duyduğ...
Metaview
metaview.ai
Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Textline
textline.com
Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...
Mettl
mettl.com
Mercer ile çevrimiçi değerlendirmeler artık daha kolay | Mettl'ın sanal yetenek değerlendirme araçları. Organizasyonel ve çalışan yetenek haritalaması, yönetimi ve kazanımı için en iyi uzaktan değerlendirme şirketi - Bugün ücretsiz demoya katılın!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (eski adıyla CodeFights), misyonu teknik yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve teşvik etmek olan Amerikan şirketi BrainFights, Inc. tarafından işletilen, beceriye dayalı bir değerlendirme platformudur. 2014 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan CodeSignal, hem eğitim hem de ...
Tally
tally.so
Typeform'a ücretsiz bir alternatif mi arıyorsunuz? Bir belge gibi çalışan ve formları sınırsız olarak ücretsiz sunan yeni bir form oluşturucu türü olan Tally ile tanışın. Aynen öyle, oluşturduğunuz form sayısında, topladığınız yanıt sayısında veya kullanabileceğiniz giriş bloklarının (soru türleri) ...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey, dünya çapında 300.000'den fazla kuruluştaki milyonlarca kullanıcının geri bildirim toplamasına, sonuçları yorumlamasına ve büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler belirlemesine olanak tanıyan lider bir anket ve geri bildirim yönetimi çözümüdür. 20 yıllık...
Codility
codility.com
Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...
Zoho Survey
zoho.com
Ücretsiz olarak kolayca çevrimiçi anketler ve anketler oluşturun. Müşteri memnuniyeti, geri bildirim, iş, araştırma, İK ve daha fazlasına yönelik verileri toplamak için Zoho Survey'i kullanın.
forms.app
forms.app
formlar.app, çevrimiçi formları ve anketleri kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi form oluşturma uygulaması ve anket oluşturucudur. Form ve anketleri birkaç dakika içinde oluşturabilir, farklı platformlarda paylaşabilir ve anında yanıt alabilirsiniz.
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özellikle...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire, 100'den fazla ülkede 6.000'den fazla müşterinin görüntülü görüşmeler yaptığı, kullanımı kolay bir görüntülü görüşme platformudur. Spark Hire, 2012'deki lansmanından bu yana en hızlı büyüyen görüntülü görüşme platformu haline geldi. Her büyüklükteki kuruluş, daha iyi işe alımları her zama...
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...