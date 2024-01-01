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Phoenix Hydrogen, önde gelen enerji şirketleriyle birlikte yüksek hacimli, düşük maliyetli hidrojen merkezleri geliştiriyor. Phoenix Hydrogen, hidrojen için ilk emtia pazarını inşa ediyor.

Web Sitesi: phoenixhydrogen.com

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