Perth Herald

Perth Herald

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Web Sitesi: perthherald.com

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Perth Herald, Swan Nehri kıyısında yer alan bu şehir hakkındaki en son haberleri kayıt altına alıyor. Çevrimiçi gazete, madencilik endüstrisinin Perth ve kaynak açısından oldukça zengin olan eyaletin kuzeyi üzerindeki büyük etkisini yansıtan madencilik ve metal haberlerine yer veriyor. Perth Herald Avustralya haberleri, uluslararası haberler ve iş dünyası sağlar.

Web Sitesi: perthherald.com

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