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Personnel Today, İK profesyonellerine temel İK haberleri ve rehberliği sağlayan, Birleşik Krallık'ın önde gelen ücretsiz erişimli İK web sitesidir.

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