Personaliz.ai

Personaliz.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Personaliz.ai, satış ekibinin, E-posta veya LinkedIn veya Whatsapp veya Instagram kampanyalarınızda, TO'da %300'e varan artışla sonuçlanan, insanileştirilmiş konuşma yoluyla güven inşa eden ve potansiyel müşterileri geniş ölçekte eğitip nitelendiren son derece kişiselleştirilmiş video mesajları göndermesine olanak tanır.
Kategoriler:
Business
Video E-posta Yazılımı

Web Sitesi: personaliz.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Personaliz.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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