Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PermitFlow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Geliştiriciler, inşaatçılar, yükleniciler ve daha fazlası için yazılıma izin verin. PermitFlow, inşa ettiğiniz tüm belediyelerde ülke çapında izin hazırlama, gönderim ve takip işlemlerini gerçekleştirir.

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