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Dağıtılmış Enerji Varlıklarına İlişkin Finansal Altyapı. Perl Street yenilenebilir enerji finans ekiplerini güçlendiriyor Perl Street, platformumuz aracılığıyla yapılandırılmış finansı demokratikleştiriyor, sürdürülebilir altyapı ve yeni nesil donanım teknolojileri için milyarlarca dolarlık finansmanın kilidini açıyor.

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