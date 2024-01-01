PeppyBooks

PeppyBooks

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Web Sitesi: peppybooks.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PeppyBooks, Entegre CRM ve Proje Yönetimi Yazılımına sahip B2B, B2C, D2C İşletmeleri için SaaS Tabanlı bir Muhasebe, Envanter, Sipariş Yönetimi Yazılımıdır. Şirket, Güçlü BI raporları ile Eksiksiz AP ve AR özelliklerine sahip, Siparişten Ödemeye ve Tekliften Nakit Akışı Yönetimine kadar Bulut tabanlı ERP Yazılımı sunmaktadır. Şirketin genel merkezi Bengaluru'da olup Wilmington ve Singapur'da yerel varlığı bulunmaktadır.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: peppybooks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PeppyBooks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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