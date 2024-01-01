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PeppyBooks, Entegre CRM ve Proje Yönetimi Yazılımına sahip B2B, B2C, D2C İşletmeleri için SaaS Tabanlı bir Muhasebe, Envanter, Sipariş Yönetimi Yazılımıdır. Şirket, Güçlü BI raporları ile Eksiksiz AP ve AR özelliklerine sahip, Siparişten Ödemeye ve Tekliften Nakit Akışı Yönetimine kadar Bulut tabanlı ERP Yazılımı sunmaktadır. Şirketin genel merkezi Bengaluru'da olup Wilmington ve Singapur'da yerel varlığı bulunmaktadır.

Web Sitesi: peppybooks.com

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