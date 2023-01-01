Alternatifler - PeopleLinx

envivo.io

envivo.io

envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, her şeyi tek bir yerde toplayarak, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde bütü...