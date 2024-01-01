Alternatifler - Pensight
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (eski adıyla Hangouts Meet), Google tarafından geliştirilen bir video iletişim hizmetidir. Google Hangouts'un yerini alan iki uygulamadan biri, diğeri ise Google Sohbet'tir. Google, Ekim 2019'da Google Hangouts'u kullanımdan kaldırmaya başlamayı planladı.
Skype
skype.com
Skype, İnternet üzerinden bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar, Xbox One konsolu ve akıllı saatler arasında görüntülü sohbet ve sesli arama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon uygulamasıdır. Skype ayrıca anlık mesajlaşma hizmetleri de sağlar. Kullanıcılar metin, video, ses ve görü...
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Zoho Cliq
zoho.com
Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.
Whereby
whereby.com
Oturum açmaya veya indirmeye gerek kalmadan kolay görüntülü toplantılar. Ekran paylaşımı, kayıt ve çok daha fazlasıyla video konferans.
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Zoho Meeting
zoho.com
Çevrimiçi toplantı ve web semineri ihtiyaçlarınız için web konferans yazılımı. Zoho Meeting, güvenli bir çevrimiçi toplantı platformu ve web semineri çözümüdür. Dünya uzaktan çalışmayı benimserken, çevrimiçi uygulamaların, özellikle de web konferans yazılımının güvenliği ve gizliliği endişe konusu ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Gather
gather.town
Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com, 1.000'e kadar katılımcıyla HD sesli konferans, ekran paylaşımı ve video konferans sağlar. Ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime, kullanıcıların çevrimiçi olarak buluşup sohbet etmesine olanak tanır ve Amazon Chime SDK, geliştiricilerin uygulamalarına ses ve video işbirliği eklemesine olanak tanır.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
crowdcast
crowdcast.io
Dünyanın bir araya geldiği yer — Çevrimiçi etkinliklerle topluluğunuza ulaşın, etkileşime geçin ve topluluğunuzu büyütün.
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
JioMeet
jio.com
Video Konferans Uygulaması - JioMeet, WebRTC desteği ve daha fazlası gibi özellikler sunan en iyi ve ücretsiz ekip işbirliği ve görüntülü görüşme uygulamasıdır. Şimdi İndirin!
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Dolby.io
dolby.io
Yüksek kalitede ses ve video. Müşteri deneyimlerini dönüştüren, verimli iş akışlarını teşvik eden ve kullanıcıları memnun eden yüksek kaliteli iletişim, akış ve medya çözümleri oluşturmak için Dolby.io API'lerine yönelen çok sayıda geliştirici, işletme ve yaratıcıya katılın.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Ryver
ryver.com
TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans, bulut video konferansında dünya lideridir. Canlı görüntülü aramaları, web seminerlerini, konferans görüşmelerini ve çevrimiçi toplantıları kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.