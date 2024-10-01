Alternatifler - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, mobil, masaüstü ve REST API aracılığıyla erişilebilen 25'ten fazla araçtan oluşan çok yönlü bir paketle belge yönetimini kolaylaştırır. PDF'leri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme veya e-İmzalama olsun, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dünya çapında milyonlarca kişinin g...
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
Smallpdf
smallpdf.com
Saatlerin, bankaların ve temiz tasarımın ülkesi İsviçre'de üretilen Smallpdf, akıllı belge yönetimi araçları paketi sunan ödüllü bir şirkettir. 2013 yılında kurulan Smallpdf, ağır ve kullanışsız PDF yazılımlarına basit, güvenli ve güvenilir bir yanıt sağlar. Gereksiz özellikleri kaldırarak ve kullan...
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online, PDF'lerle çalışmanız için size ücretsiz, güvenli ve doğru araçlar sunar. PDF'leri birleştirmek, dönüştürmek, düzenlemek, sıkıştırmak ve çok daha fazlasını yapmak için dosyalarınızı bırakın - tamamen ücretsiz!
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF'ye ve 20'den fazla formattaki eski dosyalara dönüştürün. Üstelik PDF Candy, PDF'yi işlemek için 47 çevrimiçi araç sunar: düzenleme, bölme, birleştirme, sıkıştırma ve çok daha fazlası.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF görevlerinizde yardımcı olur. Hızlı ve basit çevrimiçi hizmet, kurulum gerektirmez! PDF'yi görüntülere bölün, birleştirin veya dönüştürün, taramaları alternatif olarak karıştırın veya bölün ve daha birçok şey yapın.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF, Windows, macOS, Android ve iOS kullanıcıları için birçok pratik PDF aracı sağlayan çok platformlu bir PDF programıdır. LightPDF, PDF'yi kolaylaştırmaya ve insanların PDF ile her zaman, her yerde çalışmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Artık tüm sistemler için Windows, Android ve iOS...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
PDFBEAR
pdfbear.com
PDF dosyalarını dönüştüren, düzenleyen ve dönüştüren %100 Ücretsiz çevrimiçi platform. Doğru dönüştürme aracının elinizin altında olmasını sağlıyoruz.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, ...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile, güçlü bir tam metin OCR motoruna sahip, tam özellikli bir PDF düzenleyici ve dönüştürücüdür. Temel özellikler: PDF'yi düzenleyin: Metni, yazı tipini, yazı tipi boyutunu, satır aralığını, düzeni, sayfaları ve sütunları değiştirerek PDF belgelerini güncelleyin ve multimedya ekleyin. PDF'den...
DeftPDF
deftpdf.com
Kurulum veya abonelik gerektirmeyen hepsi bir arada ücretsiz çevrimiçi PDF düzenleyici ve dönüştürücü. Bu PDF çevrimiçi yazılımı, kullanımı sınırsız olan ve Chrome uzantısı olarak indirilebilen kapsamlı bir araçtır. PDF düzenleyici, PDF dönüştürücü, bölme, birleştirme, doldurma ve imzalama, tercüme ...
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF, PDF ile sohbet etme, AI okuma, PDF belgelerini düzenleme, dönüştürme ve yönetme gibi çok çeşitli özellikler sunan, AI destekli bir çevrimiçi PDF çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ve ücretsiz planıyla HiPDF, kullanıcıların PDF dosyalarını yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özetlem...
PDF.co
pdf.co
PDF dönüştürme, düzenleme, çıkarma, otomasyon ve daha fazlası için düşük kodlu ve REST API'si. PDF.co API, Zapier, Make, Airtable ve daha fazlası gibi çok sayıda çevrimiçi platformla entegre edilebilir. Belge iş akışlarını otomatikleştirin ve yüzlerce çalışma saatinden tasarruf edin.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc son teknoloji ürünü bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. İnteraktif arayüzümüz, kullanıcıların mevcut farklı araç ve özellikleri kullanmasını kolaylaştırır, dolayısıyla verimliliği artırır ve zamanı kısaltır. Güvenli ağ geçitlerimiz sayesinde kullanıcılar, belgelerinin güvende ve özel olmasın...
CraftMyPDF
craftmypdf.com
Bırak ve bırak düzenleyiciyle yeniden kullanılabilir şablonlardan PDF belgelerini ve görüntülerini otomatik olarak oluşturun. Zapier, Integromat ve REST API ile sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz.
Macro
macro.com
Makro, işlerini hızla tamamlamak isteyen profesyoneller için hepsi bir arada bir belge çalışma alanıdır. Yapay zekayla desteklenen Macro'nun basit ve modern arayüzü, bir kelime işlemci, PDF düzenleyici, karşılaştırma araçları, otomasyon araçları, yapay zeka destekli yazma ve inceleme ve daha fazlası...
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils özel bir kütüphane kullanıyor ve sitesindeki her 5.000 dönüşüm için bir ağaç dikerek çevreye katkı sağlıyor.
Redactable
redactable.com
Redactable, kuruluşların hassas bilgileri PDF belgelerinden ve diğer dosya türlerinden verimli ve güvenli bir şekilde kaldırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir belge düzenleme aracıdır. Yapay zeka destekli bu çözüm, redaksiyon sürecini kolaylaştırarak geleneksel manuel yöntemlere kıyasla önemli ö...