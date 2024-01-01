'pdf gpt' aracı, öncelikle GPT AI modelini kullanan bir PDF özetleme aracı olarak işlev görür. Kullanıcıların PDF dosyalarını yüklemesine olanak tanır ve tüm belgenin ayrıntılı bir özetini oluşturur. Bu sistemin benzersizliği, daha küçük bölümler yerine PDF'lerin tamamını işleyebilme yeteneğinden gelir; bu da, ayrıntı açısından önemli ölçüde daha zengin özetler oluşturmasına olanak tanır. Araç, PDF'yi kapsamlı bir özete, içindekiler tablosuna ve belgenin her bir bölümü için ayrı özetlere ayırır. Bu aracı tam olarak kullanabilmek için kullanıcıların JavaScript'i etkinleştirmiş olmaları dikkat çekicidir.

Web Sitesi: pdf2gpt.com

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