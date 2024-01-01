Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PDCflow, işletmelerin ödemeleri alabilmesi, e-imza alabilmesi ve tüketicilerin tercih ettiği kanallar (çevrimiçi ödeme portalları, sms/metin ve e-posta) aracılığıyla belgeleri güvenli bir şekilde teslim edebilmesi için ödeme iletişim yazılımı sağlar. Patentli Akış Teknolojimiz, kuruluşların basitten karmaşığa özel iş akışları oluşturmasına olanak tanır, böylece personelleri birkaç tıklamayla işlerini ileriye taşıyabilir ve tüketiciler istenen işlemleri kolayca inceleyip tamamlayabilir. Çevrimiçi PDCflow Platformumuzu kullanarak bugün başlayın veya ödeme ve iletişim iş akışlarını doğrudan mevcut sisteminize eklemek için geliştirici dostu API'lerimizle entegre edin.

Web Sitesi: pdcflow.com

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