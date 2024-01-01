PDCflow

PDCflow

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Web Sitesi: pdcflow.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PDCflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PDCflow, işletmelerin ödemeleri alabilmesi, e-imza alabilmesi ve tüketicilerin tercih ettiği kanallar (çevrimiçi ödeme portalları, sms/metin ve e-posta) aracılığıyla belgeleri güvenli bir şekilde teslim edebilmesi için ödeme iletişim yazılımı sağlar. Patentli Akış Teknolojimiz, kuruluşların basitten karmaşığa özel iş akışları oluşturmasına olanak tanır, böylece personelleri birkaç tıklamayla işlerini ileriye taşıyabilir ve tüketiciler istenen işlemleri kolayca inceleyip tamamlayabilir. Çevrimiçi PDCflow Platformumuzu kullanarak bugün başlayın veya ödeme ve iletişim iş akışlarını doğrudan mevcut sisteminize eklemek için geliştirici dostu API'lerimizle entegre edin.
Kategoriler:
Business
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: pdcflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PDCflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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