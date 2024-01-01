Pacific Technology, çeşitli dijital, donanım, akıllı ev, otomotiv teknolojisi ve diğer konularda haberler, incelemeler, alışveriş kılavuzları ve diğer içerikleri sağlayan profesyonel bir BT portalıdır. 2000 yılında kurulan bu web sitesi, her gün çok sayıda en son teknoloji bilgisini ve ayrıntılı raporları sunan, Çin'deki en eski BT profesyonel portallarından biridir. BT endüstrisinin tüm yönlerini kapsar ve dijital meraklılar ve teknoloji meraklıları için önemli bir bilgi kaynağıdır. Web sitesinin içeriğine bakıldığında, Pacific Technology'nin yerel BT alanında belirli bir etkisi ve yetkisi vardır.

Web Sitesi: pconline.com.cn

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