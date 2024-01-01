Paystand, ödeme ağında işlem yapan 170.000'den fazla işletmeyle B2B şirketleri için lider bir dijital ödeme çözümüdür. Paystand, ödemeleri kabul etmeyi, tahsilatları kolaylaştırmayı ve saatlerce süren manuel AR görevlerini otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Paystand'ı kullanarak ücretsiz ödemeleri etkinleştirebilir ve tahsilatlar, ödeme mutabakatı ve müşterilerle iletişim iş akışı gibi karmaşık muhasebe süreçlerini ve operasyonlarını basitleştirebilirsiniz. Paystand'ın ağıyla ilişkili herhangi bir ek ücret veya fiyat artışı bulamazsınız. Bunun yerine, toptan işlem fiyatlarına erişebilir ve herhangi bir işlem ücreti ödemeden ödemeleri elektronik olarak tahsil edebilirsiniz. NetSuite, Xero gibi birçok ERP'nin yanı sıra Magento ve Epicor gibi diğer e-Ticaret sistemlerine yönelik güçlü desteğiyle Paystand entegrasyonları, tüm müşteri ödeme deneyimini geliştirir. Paystand, maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur ve maliyet tasarrufunu, ekip üretkenliğini ve nakit akışını artırmak için işletmenizdeki AR kaynaklarını serbest bırakır.

Web Sitesi: paystand.com

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