Alternatifler - PayPal
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay tüm favori mağazalarınızla tamamen entegredir. Her zamanki gibi alışveriş yapın, ardından ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak Afterpay'i seçin. İlk kez gelen müşteriler hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlar, geri dönen müşterilerin ise yalnızca oturum açması yeterlidir.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Affirm
affirm.com
Kendi hızınızda ödeme yapın. Affirm ile satın aldığınızda, her zaman tam olarak ne kadar borcunuz olacağını ve ödemenizin ne zaman biteceğini bilirsiniz. Hiçbir gizli ücret yoktur; gecikme ücretleri bile yoktur.
Karbon
karbonhq.com
Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.
Zip
zip.co
4 taksitle ödeyin ve Visa, Apple Pay ve Google'ın kabul edildiği her yerde çevrimiçi veya mağazadan alışveriş yapın. Daha akıllıca alışveriş yapın!
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Airwallex
airwallex.com
İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Melio
meliopayments.com
Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
Zilch
zilch.com
Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...