Sanal ve fiziksel kart Sağlayıcısı ile küresel ödeme çözümü. USD, euro, GBP banka hesabı ve mobil yükleme mevcuttur. Hesap Oluşturun: https://payowire.com/register Serbest Çalışanlar ve Girişimciler için Easybanking. Tüm Çözümler Tek Platformda. Payowire Küresel çapta ödeme yapmak için sanal vize ve MasterCard sağlayın. Amazon, eBay ve diğer Ortaklık Platformlarından Kolayca Alınan serbest ödemeler için küresel bir banka hesabı alabilir ve Yerel Banka Hesaplarınızdan para çekebilirsiniz. Herhangi Bir Platformdan Ödeme Almak İçin USD, EUR ve GBP Hesaplarına Sahip Olacaksınız. Uluslararası Ödeme Yapmak İçin Virtual Visa ve Mastercard Mevcuttur. Herhangi bir Uluslararası Şirkete ve Müşteriye Düşük Ücretlerle Anında Ödeme Gönderin. Yerel Banka transferinizde ödemenizi daha hızlı ve düşük ücretlerle çekin.

Web Sitesi: payowire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Payowire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.