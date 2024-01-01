Alternatifler - PayNearMe

Xendit

xendit.co

Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.