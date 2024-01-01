Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını kullanıyor. İşletmeler müşteriler, ürünler ve çalışanlar hakkında kararlar almak için verileri kullandıklarında daha akıllı, daha başarılı şirketler yönetirler.

Web Sitesi: payfirma.com

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