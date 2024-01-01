Payfirma

Payfirma

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Web Sitesi: payfirma.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını kullanıyor. İşletmeler müşteriler, ürünler ve çalışanlar hakkında kararlar almak için verileri kullandıklarında daha akıllı, daha başarılı şirketler yönetirler.
Kategoriler:
Finance
Payment Analytics Software

Web Sitesi: payfirma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Payfirma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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