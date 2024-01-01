PayDock

PayDock

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Web Sitesi: paydock.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PayDock çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gibi) tek bir arayüz üzerinden uyumlu hale getirirken uyumluluk, güvenlik, teknik ve diğer işlevsel ihtiyaçları da karşılar.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: paydock.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PayDock ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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IXOPAY

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Ekata

Ekata

ekata.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

Veriff

Veriff

veriff.com

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Allstate Identity Protection

Allstate Identity Protection

allstateidentityprotection.com

Kellokortti

Kellokortti

kellokortti.fi

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