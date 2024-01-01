Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gibi) tek bir arayüz üzerinden uyumlu hale getirirken uyumluluk, güvenlik, teknik ve diğer işlevsel ihtiyaçları da karşılar.

Web Sitesi: paydock.com

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