Patsnap, küresel erişime sahip bir patent ve inovasyon veritabanıdır. Araç, kullanıcılara patent araştırmalarını yürütmek için kapsamlı ve sezgisel bir platform sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kaynak, Fikri Mülkiyet (IP) ve Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ekiplerine çalışmalarında yardımcı olmak, işbirliğini teşvik etmek ve rekabet ortamının analizini mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Kullanıcı, bu aracı kullanarak teknik çözümleri hızlı bir şekilde keşfedebilir ve yenilik fırsatlarını anlayabilir, önceki teknik araştırmasını yürütebilir, fikri mülkiyet başvurularını inceleyip oluşturabilir ve rakiplerin teknolojik ilerlemesini izleyebilir. Patsnap, IP korumasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli arama ve analiz yeteneklerini kullanarak karmaşık patentlerin, dosya geçmişlerinin ve talep değişikliklerinin incelenmesini basitleştirir. Araç aynı zamanda özel alanlarını kullanarak işbirlikçi çalışma alanları aracılığıyla IP portföy optimizasyonunu da kolaylaştırır. Ayrıca Patsnap, anahtar kelimelerin otomatik olarak oluşturulması ve teknik patent bilgilerinin kodunun çözülmesi için özel yapay zekayı kullanarak kullanıcıların bir patentin doğasında bulunan teknolojiyi anlamalarına ve benzer teknolojileri, alıntıları, görselleri vb. keşfetmelerine yardımcı olur. kesin referanslarıyla. Ayrıca yorumlar, etiketleme ve otomatik bildirimler gibi özellikler sunan, işbirliklerini hızlandırmaya yardımcı olan sezgisel bir çalışma alanına da sahiptir. Startuplardan Fortune 500 şirketlerine kadar geniş bir yelpazedeki kuruluşlar tarafından kullanılan Patsnap, operasyonlarında veri gizliliğini ön planda tutuyor.

Web Sitesi: patsnap.com

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