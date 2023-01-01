Alternatifler - Passpack

LastPass

lastpass.com

LastPass, şifrelenmiş şifreleri çevrimiçi olarak saklayan ücretsiz bir şifre yöneticisidir. LastPass'ın standart sürümü bir web arayüzüyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları için eklentiler ve birçok akıllı telefon için uygulamalar da içerir. Ayrıca yer imleri desteği de içe...