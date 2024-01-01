Passio

Passio

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Web Sitesi: passio.ai

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Passio AI, kurumsal işletmeleri hedefleyen bir Hizmet Olarak Görsel Yapay Zeka platformu sağlar. Platform, entegrasyonu kolay SDK'lar sunarak şirketlerin sağlık, fitness, ev işleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yapay zeka yeteneklerinden yararlanmasına olanak tanıyor. Passio AI, sunulan teklifler arasında, mobil uygulamalar için yapay zekayla beslenme izleme deneyimleri sunmanın yanı sıra bir beslenme veri tabanına erişim sağlayan bir Beslenme Yapay Zekası aracı da geliştirdi. Platform aynı zamanda kullanıcıların ev tadilat ürünlerini görselleştirmelerine ve satın almalarına olanak tanıyan araçlar olan Remodel AI ve VR Showorm'u da sağlıyor. Uygulamalara entegre edilen Mobil Yapay Zeka aracı, bilgisayar görüşüyle ​​satışları ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Passio AI ayrıca nesneleri tanımak için bir cihazın kamerasını kullanan ücretsiz bir AI tanıma aracı olan 'MindsEye'ı da sunuyor. Passio'nun sunduğu tekliflerin modüler yapısı, uygulamalarda kolay entegrasyon ve dağıtıma olanak tanır. Platform ayrıca veriye dayalı karar almayı vurgulayarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasına, satın alma sürecini kolaylaştırmasına ve geliri artırmasına yardımcı oluyor. Ek olarak, mobil uygulamaları dönüştürmek için gerçek zamanlı, cihaz üzerinde bilgisayar görüşü ve yapay zeka odaklı kullanıcı deneyimleri sağlarlar. Passio, bu yapay zeka işlevlerini ürünlerine genişletmek için birden fazla şirketle ortaklık kurdu.

Web Sitesi: passio.ai

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