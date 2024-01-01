Alternatifler - Paro.ai
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Osome
osome.com
Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir Quickbooks ve Xero defter tutma, muhasebe ve danışmanlık çözümüdür.
Bench Accounting
bench.co
Bench, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük profesyonel muhasebe hizmetidir. Ücretsiz denemeyi bugün başlatın ve bir aylık muhasebenizi biz üstlenelim.
Pilot
pilot.com
Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.
Zeni
zeni.ai
Yeni Başlayanlar İçin Yapay Zeka Destekli Finans Ekibi. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe ve CFO hizmetleriyle gerçek zamanlı finansal içgörülerin ve tam hizmet finans ekibinin kilidini açın.
Crowe
crowe.com
Crowe, müşterilerinin işlerini, sektörlerindeki eğilimleri ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek dürüstlük ve tarafsızlıkla müşteriler için değer yaratmak amacıyla derin sektör ve uzmanlık bilgisini yenilikçi teknolojiyle birleştiren bir kamu muhasebe, danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalama ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
ProjectionHub
projectionhub.com
Satış analizi yoluyla özelleştirilmiş gelir değerlendirmesi sağlayan finansal projeksiyon aracı.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalama, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Ceterus
ceterus.com
Otomasyon burada; onu muhasebenizin bir parçası haline getirin! İster Küçük İşletme Girişimcisi olun, ister küçük işletmeleri destekleyen bir CPA firması olun, günümüz pazarında rekabet edebilmek için otomasyona ihtiyacınız var. Ceterus, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki adımları otomatikleştir...
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, çevrimiçi vergi hazırlama hizmetleri sunan bir firmadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bi...
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyele sahip, yüksek niyetli potansiyel müşterilerden oluşan bir liste geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen ...
LBMC
lbmc.com
LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri taban...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finans sektörü için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
American Century Investments
americancentury.com
Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve toplumunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyilik için güçlü bir güç olabiliriz.
Manay CPA
manaycpa.com
ABD'nin Georgia eyaletinde kurulan ve 50 eyalete hizmet veren Manay CPA, ABD pazarında finansal ve stratejik danışmanlık, hukuk, gümrük ve depo çözümleri gibi birçok farklı alanda hizmet veren tam yetkili bir Mali Müşavirlik Şirketidir. Yeni İş Kurma, Vergi, Muhasebe, Bordro gibi CPA hizmetleri.
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Defter Tutma, mali tablolarınızın her ay doğru olmasını sağlar. Girişimcileri seviyoruz ve onların acılarını anlıyoruz. Doğru finansal bilgiler daha iyi kararlara ve dolayısıyla daha iyi karlara yol açar.
Digits
digits.com
Digits muhasebenin yeniden tasarlanmış halidir. Temiz kitaplar, güçlü içgörüler ve sezgisel raporların tümü, geleneksel bir firmanın maliyetinin yarısı kadar bir maliyetle, ay sonunda (2-3 hafta gecikmeyle değil!) teslim edilir. Digits, ileri teknolojiye sahip işletmeler için sıfırdan defter tutma v...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki yeni kurulan şirketlere ve küçük işletmelere kapsamlı, tam olarak yönetilen defter tutma ve muhasebe çözümleri sunmaktadır. Sabit fiyatlı planlarımızla, ne kadar ödediğinizi tam olarak bilirsiniz ve hiçbir sürprizle karşılaşmadan size büyük bir değer sunarız. En son teknolojiyi ...
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bu...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo, mali açıdan gönül rahatlığına ihtiyaç duyan işletme sahiplerine tam hizmet muhasebe ve vergi çözümleri sunar. Muhasebecilerden ve CPA'lardan oluşan uzman ekibimiz, işletme harcamalarınızı vergi tasarrufu odaklı bir bakış açısıyla inceler. Aylık abonelik paketleri, temel defter tutma için ayd...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com), küçük işletmeler için uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla muhasebe otomasyonundan vergi optimizasyonuna, fatura ödemelerinden harcama yönetimine kadar özel yapay zeka teknolojisini kullanan bir fintech muhasebe şirketidir. 2019 yılında kurulan girişimcilerin gelişmesine...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, t...