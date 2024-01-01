PaperRater, makaleler ve makaleler gibi yazılı eserlerin düzeltmelerini yapmak ve derecelendirmek için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Bu araç, metindeki dil bilgisi ve yazım hatalarını tespit edip düzeltmenin yanı sıra intihal olup olmadığını kontrol etmeye odaklanır. Ayrıca yazma kalitesi için bir derecelendirme sistemi sağlar. PaperRater, bu temel özelliklere ek olarak dil bilgisi, yazma ve yazım konularında çeşitli destekleyici kaynaklar sunar. Bu aracın kapsamlı tespit yetenekleri ve ek kaynakları, onu çalışmalarının kesinliğini ve özgünlüğünü geliştirmek isteyen yazarlar için kapsamlı bir çözüm haline getirirken, aynı zamanda yazma kaliteleri hakkında yararlı geri bildirimler de sağlar. PaperRater, araçla kullanıcı etkileşimlerini anlamak ve kullanıcının ilgi alanlarına uygun içerik ve reklamlar sunmak için gelişmiş çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. PaperRater, reklam ortaklıklarına rağmen kullanıcıların veri gizliliğine saygı duyar ve veri kullanımı ve rızası konusunda çeşitli seçenekler sunar.

Web Sitesi: paperrater.com

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