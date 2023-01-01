WebCatalog
Papa Johns

Papa Johns

papajohns.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Papa Johns çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yakınınızdaki bir Papa Johns'tan teslimat veya paket servis için lezzetli pizza sipariş etmenin kolaylığının keyfini çıkarın. Teslimatınızın hızını takip etmeye başlayın ve en sevdiğiniz pizza, ekmek çubukları, kanatlar ve daha fazlasından ödüller kazanın!

Web Sitesi: papajohns.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Papa Johns ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ezCater

ezCater

ezcater.com

Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

OFTV

OFTV

of.tv

Popeyes‪

Popeyes‪

popeyes.com

Menulog

Menulog

menulog.com.au

MyPoints

MyPoints

mypoints.com

Burger King

Burger King

bk.com

Slice

Slice

slicelife.com

Magni Markets

Magni Markets

magnimarkets.com

HelpBnk

HelpBnk

helpbnk.com

StrongBlock

StrongBlock

strongblock.com

Menufy

Menufy

menufy.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası