Alternatifler - Pantheon
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com, blog yazma ve diğer işler için popüler olan, kendi kendini yayınlamaya yönelik bir platformdur. Automattic, Inc.'e aittir ve onun tarafından işletilmektedir. WordPress'in değiştirilmiş bir sürümünde çalıştırılmaktadır. Bu web sitesi kayıtlı kullanıcılar için ücretsiz blog barındırma h...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
Bubble
bubble.io
Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak görsel programlama dili ve uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk.
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web S...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünle...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copil...
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu v...
Gandi
gandi.net
➤ E-posta, web hosting, SSL sertifikası ✅ Her şey bir alan adıyla başlar ✅ 750 uzantımız arasından mükemmel alan adını satın alın!
Hashnode
hashnode.com
Hashnode, geliştiricilerin ücretsiz olarak kendi özel alan adlarıyla eşleştirilmiş tam teşekküllü ve optimize edilmiş bir blog oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir içerik oluşturma platformudur. Hashnode'u kullanmak size çok büyük bir avantaj sağlar: Google ve diğer arama motorları trafiği doğ...
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, 1,2 milyondan fazla web sitesi ve dijital deneyim için yönetilen WordPress barındırma sağlar. 7/24 destek, sınıfının en iyisi güvenlik ve pazar lideri performans.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
Strapi
strapi.io
Strapi lider açık kaynaklı başsız CMS'dir: %100 JavaScript, genişletilebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Strapi, geliştiricilerin özelleştirilebilir bir API sunarak ve onlara en sevdikleri araçları kullanma özgürlüğü vererek projeleri daha hızlı oluşturmalarına olanak tanır. İçerik ekipleri, her ...
Divhunt
divhunt.com
Hiçbir sınırlama olmaksızın özel web sitesi tasarımları oluşturun. Kodsuz devrime katılın. En iyi kodsuz araçlardan daha hızlı ve özel HTML, CSS ve JavaScript ile oluşturma kadar sınırsız - Divhunt'a hoş geldiniz.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!