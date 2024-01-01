Alternatifler - Panopto
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...
Loom
loom.com
Ekranınızın, kameranızın veya her ikisinin video mesajlarını kaydedin ve paylaşın. Bir e-posta yazmaktan veya canlı toplantıdan daha hızlı. Mac, Windows, Chrome, iOS ve Android'de kullanımı ücretsizdir.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Zight
zight.com
Mac ve PC için CloudApp ekran kayıt yazılımı. Video, web kamerası, GIF kaydedin, ekranınızı yakalayın ve anında bulutta paylaşın.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, slayt gösterileri, fotoğraf galerileri, video oynatıcılar, özel video barındırma çözümleri ve daha fazlası için çeşitli tasarımlar sunan bir fotoğraf ve video barındırma platformudur.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Sendspark
sendspark.com
Müşterilere videoyla bağlanın. Daha fazla etkileşim sağlayın. İnsani ilişkiler kurun. E-posta dönüşümlerini artırın.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
BombBomb
bombbomb.com
Herhangi bir e-postaya video ekleyerek hızlı ve kolay bir şekilde Daha İyi Sonuçlar Alın.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüzle baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.
Quickpage
quickpage.io
Quickpage, etkileşimi %200 artıran, satışlara yönelik bir video takip aracıdır. Video e-posta ve mesajlaşma satışların geleceğidir.
Covideo
covideo.com
Video e-postaları ve metinleri dakikalar içinde kaydedin, gönderin ve takip edin. Daha akıllı destek için tasarlanmış basit bir çözüm olan Covideo ile gürültüyü ortadan kaldırın.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic), ekran kaydedici, ekran yakalama, video düzenleyici ve video barındırma hizmeti de dahil olmak üzere herkesin kullanımı kolay, ortak video oluşturma ve paylaşma için sezgisel, etkili araçlar ve hizmetler sağlar. ScreenPal herkes için temel video oluşturma v...
Trainn
trainn.co
Modern Ekipler için Müşteri Eğitim Platformu. Tasarım ve geliştirme bağımlılığı olmadan ürün videoları, etkileşimli kılavuzlar, bilgi tabanı ve testler ile sertifikalar içeren bir Akademi oluşturun.
Weet
weet.co
İnteraktif eğitim videoları artık çok kolay Weet, etkileşimli eğitim videoları, çalışma talimatları videosu, demolar videosu ve daha fazlasını hazırlamanın en hızlı ve en kolay yoludur...
Vuleads
vuleads.com
Satış için geniş ölçekte kişiselleştirilmiş videolar üreten güçlü video araştırma platformu Vuleads ile 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapın. Ücretsiz başlayın.
VideoCom
videocom.com
VideoCom ilgi çekici video sunumları, demolar, eğitimler, nasıl yapılır ve eğitim materyalleri oluşturmak ve paylaşmak için hepsi bir arada bir platformdur. Seslendirme ve açıklamalarla ekran kayıtları almanıza, web kameranızı ve çeşitli multimedyaları ekleyerek slaytları kişiselleştirmenize, eyleml...
Shootsta
shootsta.com
Tüm video oluşturma ihtiyaçlarınız için tek platform Videonun gücüyle iletişim şeklinizi dönüştürün. Shootsta'nın uygulama ve hizmet paketiyle uygun maliyetli ve uygun ölçekte kaliteli içerik oluşturun. Shootsta.com'u ziyaret edin Geniş ölçekte kaliteli video içeriği Artan video ihtiyaçlarınızı dest...
Sendler
sendler.ai
Otomatik olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş videolarla işletmenizi ölçeklendirin Dönüştürücü bir etkiyi garanti eden yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş videolarla satış iletişiminde yeni bir çağa adım atın.
DeepHow
deephow.com
DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve...
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare, anında paylaşılabilir ekran kayıtları, ekran görüntüleri ve GIF yakalamalarını kullanarak mesajınızı iletmenize yardımcı olan hepsi bir arada görsel iletişim platformudur. Güçlü paylaşım özellikleri ve 200'den fazla dosya formatını çevrimiçi olarak önizleyebilen sağlam bir işleme motoruyl...
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...
TwentyThree
twentythree.com
TwentyThree, kuruluşların video içeriklerini ve web seminerlerini oluşturmalarına, yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olacak çok çeşitli özellikler ve araçlar sağlayan kapsamlı bir video pazarlama platformudur. Platform, ekiplerin pazarlama, iletişim ve işbirliği amacıyla videodan daha etki...