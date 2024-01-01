Alternatifler - Pangea.ai

buyr

buyr.com

Buyr.com alışveriş yapmanın yeni yoludur, kullanımı kolaydır ve mağazaya göre değil ürüne göre alışveriş yapmanızı sağlar. Buyr.com size en iyi fiyatları sunmak için patentli bir algoritma geliştirdi. İlk bakışta, buyr.com diğer birçok e-ticaret iş platformuna benzeyebilir; Buyr.com'un diğerlerinde...