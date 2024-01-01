Pando

Pando

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Web Sitesi: pando.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çalışanların ilerlemesi genellikle şeffaf değildir, yapılandırılmamış, bilgisiz ve özneldir. Sonuç olarak, birçok çalışan gözden kaçırılıyor, sıkışıp kalıyor, kopuyor ve sonunda işten ayrılıyor. Pando, yapılandırılmış, şeffaf ve uygulanabilir kariyer basamaklarının eşitliği sağladığına, ekipleri güçlendirdiğine ve tüm çalışanlar için amaç yarattığına inanıyor. Pando, herkesin anlamlı bir etki yaratmasına ve bu yolda büyümesine yardımcı olmak için burada! Pando, bir çalışanın bir sonraki seviyeye kadar gelişimini sürekli olarak takip etmek ve ölçmek için yetkinlik bazlı geri bildirimleri, değerlendirmeleri ve hedefleri birleştiren ilk çalışan ilerleme platformudur.

Web Sitesi: pando.com

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