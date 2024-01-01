Palla, yılda 65 milyar dolarlık bir pazar olan ABD'den diğer ülkelere anında P2P ödeme yapılmasını sağlıyor. Bugün havale göndermek ve almak yavaştır, zaman alıcıdır ve çoğunlukla nakit bazlı bir süreç olduğundan tüm taraflar için zahmetlidir. Palla ile ABD'deki gönderenler bunu telefonlarına birkaç dokunuşla yapabiliyor ve alıcılar paralarını saniyeler içinde alıyor.

Web Sitesi: palla.app

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