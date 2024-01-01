Alternatifler - Pair Networks
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web S...
Vultr
vultr.com
Vultr, dünya çapındaki işletmeler ve geliştiriciler için yüksek performanslı bulut bilişimin kullanımını kolay, uygun maliyetli ve yerel olarak erişilebilir hale getirme misyonunu üstleniyor. Geliştiricilerin favorisi olan Vultr, esnek, ölçeklenebilir, küresel bulut bilişim, bulut GPU, yalın donanım...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Beğeneceğiniz Fiyata Bulut VPS ve Özel Sunucular. Daha Az Fiyatla Daha Fazla Bilgi İşlem Gücü | Bir Bottan Değil, Gerçek Bir Kişiden Ödüllü Destek! | 6 Bölge, 10 Lokasyon | Son 12 Ayda %99,996 Çalışma Süresi
Hover
hover.com
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Gandi
gandi.net
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...
Webnode
webnode.com
Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, 1,2 milyondan fazla web sitesi ve dijital deneyim için yönetilen WordPress barındırma sağlar. 7/24 destek, sınıfının en iyisi güvenlik ve pazar lideri performans.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, önde gelen geliştiricilerin, pazarlamacıların ve BT'nin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturmak, başlatmak ve çalıştırmak için kullandığı web sitesi işlemleri (WebOps) platformudur. Pantheon, profesyonel geliştiricilerin en iyi uygulama sitelerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hazı...
Dynadot
dynadot.com
Süper güçlü bir alan adı pazarı. Biz, alan adlarınızı basit, uygun fiyatlı ve güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan, ICANN onaylı bir alan adı ve web sitesi oluşturma çözümüyüz.
One.com
one.com
Çarpıcı bir web sitesi oluşturmak için tek noktadan çözümümüzle işinizi çevrimiçi olarak büyütün. Alan adınızı bugün kaydedin! Kişisel e-posta, SSL, 7/24 destek ve daha fazlasını içerir.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.