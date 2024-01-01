PagesJaunes, Fransa'nın önde gelen çevrimiçi dizin ve yerel arama platformudur. Hem tüketicilere hem de işletmelere hizmet veren, ülke genelinde işletmeleri, hizmetleri ve iletişim bilgilerini bulmak için kapsamlı bir kaynak olarak hizmet vermektedir. Özelliklerle: * İş Rehberi. * Kullanıcı Yorumları ve Derecelendirmeler. * Haritalar ve Yol Tarifleri. * Kategoriler ve Filtreler. * Geliştirilmiş İşletme Profilleri. * Rezervasyon ve Randevu Hizmetleri. * Mobil uygulama. * Reklam Çözümleri. *Sosyal Medya ile entegrasyon. PagesJaunes, Fransa'daki yerel işletmeleri ve hizmetleri bulmak ve onlarla bağlantı kurmak isteyen herkes için değerli bir kaynaktır. Kapsamlı dizini, kullanıcı incelemeleri ve ek özellikleri, onu hem hizmet arayan tüketiciler hem de çevrimiçi varlıklarını geliştirmek isteyen işletmeler için başvurulacak bir platform haline getiriyor.

Web Sitesi: pagesjaunes.fr

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