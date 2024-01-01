PageBot

PageBot

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: thepagebot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PageBot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PageBot, web sitenizdeki müşteri hizmetlerini geliştirmek için çeşitli özellikler sunan, GPT destekli bir sohbet robotudur. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. İlgi çekici, Anlık ve keyifli sohbetler: PageBot, web sitenizin içeriğine ve sağladığınız ek verilere göre müşteri sorularına anında yanıt verir. 2. Dinamik veri alımı: Mevcut bilgi tabanınızdan bilgi alabilir. Çoğu belge türünü destekler: PDF, PPTX, DOCX, Web sayfaları ve hatta arka ucunuza yapılan API çağrıları. 3. Ücretsiz plan: PageBot, ayda 50 mesaj içeren ücretsiz bir plan sunar ve küçük işletmelerin erişimine sunar. 4. Özelleştirilebilir görünüm: CSS geçersiz kılmalarını kullanarak PageBot'un görünümünü ve hissini özelleştirerek web sitenizin tasarımıyla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. 5. Çok dilli destek: PageBot 130'dan fazla dilde konuşmayı destekleyerek küresel bir kitleye hitap etmenizi sağlar. 6. Küçük ayak izi: 20 KB'den daha az JavaScript ile PageBot'un web sayfanızın yükleme hızı üzerinde minimum etkisi vardır. 7. Kullanıma dayalı faturalandırma: PageBot kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli sunarak ücretsiz planın ötesinde yalnızca kullandığınız mesajlar için ödeme yapmanıza olanak tanır. Bu Sizin İçin Eğer: 1. Müşteri hizmetleriyle ilgilenmek yerine ürünlerinize daha fazla zaman harcamak istiyorsunuz 2. Ziyaretçilerinize sorularına anında yanıt vermek istiyorsunuz 3. Önemsiz sorularla ilgili destek bildirimlerini azaltmak istiyorsunuz.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: thepagebot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PageBot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Web2Chat

Web2Chat

web2chat.ai

LiveChatAI

LiveChatAI

livechatai.com

Flowio

Flowio

flowio.app

Umnico

Umnico

umnico.com

InsertChat

InsertChat

insertchat.com

Agolix

Agolix

agolix.com

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Qualifier.ai

Qualifier.ai

qualifier.ai

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

IntelliTicks

IntelliTicks

intelliticks.com

Inline Help

Inline Help

inlinehelp.com

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası