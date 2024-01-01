Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PageBot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
PageBot, web sitenizdeki müşteri hizmetlerini geliştirmek için çeşitli özellikler sunan, GPT destekli bir sohbet robotudur. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
1. İlgi çekici, Anlık ve keyifli sohbetler: PageBot, web sitenizin içeriğine ve sağladığınız ek verilere göre müşteri sorularına anında yanıt verir.
2. Dinamik veri alımı: Mevcut bilgi tabanınızdan bilgi alabilir. Çoğu belge türünü destekler: PDF, PPTX, DOCX, Web sayfaları ve hatta arka ucunuza yapılan API çağrıları.
3. Ücretsiz plan: PageBot, ayda 50 mesaj içeren ücretsiz bir plan sunar ve küçük işletmelerin erişimine sunar.
4. Özelleştirilebilir görünüm: CSS geçersiz kılmalarını kullanarak PageBot'un görünümünü ve hissini özelleştirerek web sitenizin tasarımıyla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.
5. Çok dilli destek: PageBot 130'dan fazla dilde konuşmayı destekleyerek küresel bir kitleye hitap etmenizi sağlar.
6. Küçük ayak izi: 20 KB'den daha az JavaScript ile PageBot'un web sayfanızın yükleme hızı üzerinde minimum etkisi vardır.
7. Kullanıma dayalı faturalandırma: PageBot kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli sunarak ücretsiz planın ötesinde yalnızca kullandığınız mesajlar için ödeme yapmanıza olanak tanır.
Bu Sizin İçin Eğer:
1. Müşteri hizmetleriyle ilgilenmek yerine ürünlerinize daha fazla zaman harcamak istiyorsunuz
2. Ziyaretçilerinize sorularına anında yanıt vermek istiyorsunuz
3. Önemsiz sorularla ilgili destek bildirimlerini azaltmak istiyorsunuz.
Yasal Uyarı: WebCatalog, PageBot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.