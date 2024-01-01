PageBot, web sitenizdeki müşteri hizmetlerini geliştirmek için çeşitli özellikler sunan, GPT destekli bir sohbet robotudur. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. İlgi çekici, Anlık ve keyifli sohbetler: PageBot, web sitenizin içeriğine ve sağladığınız ek verilere göre müşteri sorularına anında yanıt verir. 2. Dinamik veri alımı: Mevcut bilgi tabanınızdan bilgi alabilir. Çoğu belge türünü destekler: PDF, PPTX, DOCX, Web sayfaları ve hatta arka ucunuza yapılan API çağrıları. 3. Ücretsiz plan: PageBot, ayda 50 mesaj içeren ücretsiz bir plan sunar ve küçük işletmelerin erişimine sunar. 4. Özelleştirilebilir görünüm: CSS geçersiz kılmalarını kullanarak PageBot'un görünümünü ve hissini özelleştirerek web sitenizin tasarımıyla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. 5. Çok dilli destek: PageBot 130'dan fazla dilde konuşmayı destekleyerek küresel bir kitleye hitap etmenizi sağlar. 6. Küçük ayak izi: 20 KB'den daha az JavaScript ile PageBot'un web sayfanızın yükleme hızı üzerinde minimum etkisi vardır. 7. Kullanıma dayalı faturalandırma: PageBot kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli sunarak ücretsiz planın ötesinde yalnızca kullandığınız mesajlar için ödeme yapmanıza olanak tanır. Bu Sizin İçin Eğer: 1. Müşteri hizmetleriyle ilgilenmek yerine ürünlerinize daha fazla zaman harcamak istiyorsunuz 2. Ziyaretçilerinize sorularına anında yanıt vermek istiyorsunuz 3. Önemsiz sorularla ilgili destek bildirimlerini azaltmak istiyorsunuz.

Web Sitesi: thepagebot.com

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