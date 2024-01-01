Pagealive, işletmelerin müşterilerine kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı destek ve etkileşim sunmalarını sağlayan canlı bir görüntülü sohbet widget'ıdır. Misyonumuz, anlamlı bağlantıları teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran, kullanıcı dostu bir canlı görüntülü sohbet çözümü sağlayarak müşteri deneyimini dönüştürmektir. Bu pazarlama ve satış planı, farkındalık yaratmaya, talebi artırmaya ve pagealive satışlarını artırmaya yönelik stratejilerimizin ana hatlarını çiziyor. Yaklaşımımız, hedefli pazarlama kampanyalarını, stratejik ortaklıkları ve erişimimizi ve etkimizi en üst düzeye çıkarmak için özel bir satış ekibini içerir.

Web Sitesi: pagealive.com

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