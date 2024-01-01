Owny, işletmelerin sermaye ve bankacılık ihtiyaçlarını yönetmeleri için kapsamlı bir platform sağlayan bir finansal teknoloji aracıdır. Özel sermaye yönetimi, yatırımcılar ve hazineyle ilgili süreçleri kolaylaştırmak için yapay zeka destekli özellikler sunar. Araç, startuplar, özel sermaye ve risk sermayesi fonları, gayrimenkul ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlere hitap ediyor. Yeni başlayanlar için Owny, endüstri standardı şablonları kullanarak SAFE (Gelecek Sermayesi için Basit Anlaşma) ve Dönüştürülebilir Tahvillerin yönetimini sağlar. Ayrıca, hem standart hem de özel şablonları kullanarak fonların mevcut ve yeni fonlara katılması için yapay zeka araçları da sunuyor. Araç, kullanıcıların listeleri paylaşmasına, sözleşmeleri işlemesine ve özel gayrimenkul teklifleri için mevduatları yönetmesine olanak tanıyarak gayrimenkuldeki yatırım faaliyetlerini kolaylaştırır. Yatırımcılar, özel hesaplar, yatırım yönetimi özellikleri, doğrulamalar ve daha fazlasını sağlayan özel bir kontrol panelinden yararlanabilir. Ayrıca Owny, belirli özel tekliflerle bağlantılı yapılan ve gelen ödemeleri yöneten FX/ACH/Wire modülü aracılığıyla küresel ödeme transferlerini kapsar. Araç ayrıca işlem raporlama, uyumluluk yönetimi ve özel güncellemeler için arka ofis araçları da sunar. Kullanıcılar etkileşimli veri analizi araçları aracılığıyla ilgiyi, satış etkinliğini ve envanteri takip edebilir. Owny, kullanıcıların sorunsuz kapanış süreçleri, ödemeler, geri ödemeler ve diğer sözleşme faaliyetleri için sözleşmeler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca araç, uzmanlardan oluşan özel bir ekip aracılığıyla sürekli destek sağlayarak kullanıcılar ve paydaşlar için kusursuz bir hizmet deneyimi sağlar. Owny'nin kayıtlı bir broker-satıcı veya banka değil, bir finansal teknolojiler şirketi olduğunu ve hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlamadığını unutmamak önemlidir. Platform, belirli yatırım özelliklerini sunmak için kayıtlı yatırım danışmanlarıyla ortak çalışmaktadır ve tüm yatırım danışmanlığı hizmetleri bu üçüncü taraf danışmanlar tarafından sağlanmaktadır. Kullanıcılar, yatırım seçeneklerini değerlendirirken ortaklıktan kaynaklanan potansiyel önyargının farkında olmalıdır. Yatırım risk içerir ve öngörülen veya varsayımsal performans, gelecekteki yatırım sonuçlarının garantisi olarak değerlendirilmemelidir.

Web Sitesi: owny.com

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