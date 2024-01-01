Alternatifler - Owner.com

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz pake...